Laura Dekker opent lokaal en krijgt hulp van Maritieme Academie Harlingen

"Het was heel erg leuk, ik voel me er op mijn gemak," vertelt Laura Dekker over haar visite in Harlingen. "Ik had de eer om vandaag het nieuwe technieklokaal te openen."

Ze heeft een nieuw plan: met jongeren zeilen. "Niet zozeer om hen het zeilen te leren, maar meer om lifeskills zoals teamwork en communicatie te leren. Het gaat om 13 tot 17 jarigen," zegt Dekker. Die skills zijn volgens haar erg belangrijk op het water. "Je komt jezelf gewoon tegen, maar als je daar doorheen gaat, dan geeft dat een mooi gevoel. En je leert er van. Mijn reis was iets heel erg bijzonders. Ik kijk nog altijd met verbazing naar hoe belangrijk het was voor mijn leven. Het helpt me nog zo."

Waardering

Wat heeft ze dan zelf geleerd onderweg? "Van al die mensen en culturen die ik onderweg heb gezien. Ik heb aan boord ook geleerd om blij te zijn en de dingen die ik aan boord had te waarderen. Heel simpel, geen douche of koelkast. Aan het begin was dat lastig, maar nu ben ik er blij mee. Ik vind het nog steeds geweldig als ik onder een warme douche kan staan. Voor de meeste mensen is het normaal, maar ik kan het extra waarderen."

Aanbod van Harlingen

Voor het zeilen met jongeren moet er wel een schip komen. "Het moet een schip van 24 meter lang worden, sterk en zeewaardig. Daar zoeken we nu sponsoren voor en we proberen alles op poten te zetten." Daar kan de academie in Harlingen volgens Dekker wel bij helpen, de school heeft een aanbod gedaan. "Ik zou het leuk vinden om het als project met studenten op te zetten, omdat we ook met de jeugd gaan jaren. We zouden het proces samen kunnen doen. Ik ga er vanuit dat het wel zo'n 2-3 jaar kost om het schip te bouwen."