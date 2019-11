Eerste vlucht F-35: "Zes decibel harder dan gemiddelde F-16"

"De F-16 kon er ook wat van", zegt Geert Verf van Marsum. Maar hij merkt wel een verschil: "De piek van het geluidsniveau is hoger, maar ook breder. Dus je hoort het toestel eerder aankomen en dat zet dan ook langer door. En het is ook zwaarder, dus je merkt dat het meer door het huis komt."

Het was niet aangekondigd dat de F-35 de lucht in ging. "Dat vind ik eigenlijk wel mooi", zegt Verf. "Dit is de beste 'belevingsvlucht' die je maar kunt hebben. Dit was een mooie test."

Metingen tonen aan: meer decibel

Er is een geluidsmeetnet dat in de gaten houdt hoeveel lawaai de F-35's maken. "De meting bij het dorpshuis zegt dat deze F-35 zes decibel harder was dan de gemiddelde F-16. Het verschil bij de landing was hoger, zo'n zeventien decibel. Maar dat wisten we ook. Over de start maken we ons geen zorgen. De landing wordt een grote uitdaging, vooral voor Jelsum, Koarnjum en Marsum."