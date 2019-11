Fetsje krijgt trouwring na 35 jaar terug: dag met een gouden randje

Rienstra bedacht echter dat het stel eigenlijk dit jaar vijftig jaar getrouwd zou zijn. "Ik dacht: hoe bijzonder zou het zijn om op die dag de ring terug te brengen. Dat gaan we doen."

Grote verrassing

Donderdag stond er dus ineens een ploeg mensen bij Fetsje Eppinga voor de deur. "Nou, dat was een verrassing. Ik dacht: wat moeten al die mensen hier, en er staat een auto van Omrop Fryslân. Ik begreep het niet." Maar toen werd de ring weer teruggegeven.

Dierbaar

"Een dierbare herinnering komt boven, je gaat even vijftig jaar terug en die dag is toch heel bijzonder geweest in je leven, en dat blijft het ook altijd. En nu met deze ring erbij, dat had ik nooit gedacht," zegt Fetsje. Ze vertelt dat de ring rond 1984-1985 weggeraakt moet zijn. "Op de boerderij. Ik weet nog dat mijn man 's avonds onder de douche stond en zei: 'Ik mis wat, mijn ring is weg.' Toen is het zoeken begonnen en dat is eigenlijk altijd doorgegaan. Zelfs mijn zoon kijkt nog wel eens om zich heen op de boerderij."

"Wie had dat gedacht!"

De hereniging doet Fetsje veel. "Wie had dat gedacht! En hoe zou het kunnen? Misschien is de ring met het schoonmaken van de giertank in de grond terechtgekomen." Vrouw Eppinga kan de ring van haar man niet dragen. "Zijn ring was namelijk groter. Maar ik ga hem goed bewaren. Er is een nieuwe laten maken, daar zal ik hem bij bewaren."