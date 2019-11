Rijkswaterstaat weet nog niet waarom brug Afsluitdijk niet dicht ging

Het verkeer werd woensdag omgeleid door de Flevopolder, en kon later over de zuidelijke brug rijden. In de nacht was de storing voorbij en kon het verkeer weer over de Afsluitdijk.

Donderdagavond gaan monteurs van Rijkswaterstaat opnieuw naar de brug om te testen of verder alles werkt. Dat is pas na de avondspits, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, zodat het verkeer daar zo weinig mogelijk last van heeft.

Het is niet de eerste keer dat de brug een storing had.