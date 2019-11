Bouwen aan megatent voor spektakelshow Fuerza Bruta in Leeuwarden

Volgens Enno Feenstra, die verantwoordelijk is voor de opbouw, zijn ze een jaar bezig geweest met de voorbereidingen. "We hebben heel intensief contact met Fuerza Bruta via de mail en telefoon en afgelopen zomer zijn ze hier geweest om de locatie te bezichtigen." De grootste uitdaging bij de opbouw zijn de grote, ijzeren balken die op steigers getild moeten worden. "Hier moet zes ton aan apparatuur van Fuerza Bruta aan worden gehangen."

360 graden show

Hoe kan een show van Fuerza Bruta het beste worden omschreven? "Het is geen theatervoorstelling of dans of muziek of circus, maar het is een ervaring", vertelt organisator Claudia Woolgar. Er zijn dan ook geen stoelen voor het publiek, maar iedereen staat en is onderdeel van de 360 graden show met bewegende podia en bijzondere visuele effecten.

Het is onderdeel van het vervolg op Culturele Hoofdstad. Het zijn de Leeuwarder ondernemers die Woolgar hebben gevraagd om te zien of er die jaar niet weer een bijzonder, internationaal gebeuren in Leeuwarden kon plaatsvinden, om de stad in de schijnwerpers te houden.