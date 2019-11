Zorgen over plastic korrels MSC Zoe: wat is mogelijk voor 't broedseizoen?

Veel partijen waaronder GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben de minister aangespoord op acties voordat het broedseizoen weer begint en er niet meer overal op het eiland kan worden opgeruimd. Ook de minister wil zien 'wat we kunnen doen voordat het broedseizoen start.'

Veel korrels in de duinen

Volgens Natuurmonumenten is in maart al zo'n 70 procent van de korrels opgeruimd. Maar er ligt nog zo'n 30 procent, met name dicht tegen de duinen aan. Vorige week kwam een onderzoek naar buiten waaruit bleek waar ze het meest liggen. Als gemeenten nog extra kosten moeten maken, heeft Van Nieuwenhuizen toegezegd dat het schadeloket open blijft om te bemiddelen.

Minister schiet geld voor

De minister heeft nu de financiële schade voorgeschoten van de gemeenten in afwachting van betaling door reder MSC Zoe. De onderhandelingen met de reder lopen nog. "Ik denk dat we daar nog wel een paar maanden mee bezig zijn", zegt Van Nieuwenhuizen. Het lijkt erop dat gemeenten die nu weer extra kosten moeten maken niet per se hoeven te wachten op de uitkomst van de onderhandelingen: de minister lijkt bereid om ook dan weer geld voor te schieten.

Blijft de vaarroute?

Een andere vraag van de Tweede Kamer om de zuidelijke vaarroute waar de MSC Zoe gebruik van maakte over de Noordzee uit voorzorg te sluiten voor grote containerschepen leidde niet tot een toezegging van de minister. Volgens D66 heeft de minister daartoe nu al een wettelijke bevoegdheid. Zij zegt echter dat zoiets internationaal moet worden geregeld en dat zij daarvoor de uitkomsten nodig heeft van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en mogelijk het onderzoek van Panama omdat het schip onder de vlag van Panama vaart.

Zij kreeg daarvoor steun van haar eigen VVD. Wel komt er nog een brief waarin ze uitlegt wat er al dan niet mogelijk is.