Lichtpuntje in onderzoek naar zeldzame Noordzeeziekte

De ontwikkeling zou goed nieuws zijn voor de 9-jarige Luna uit Leeuwarden. Zij heeft sinds haar tweede de ziekte en heeft veel last van de epileptische aanvallen.

Klein bouwsteentje

Er is veel onduidelijkheid over de zeer zeldzame Noordzeeziekte, want er is maar weinig onderzoek naar gedaan. Daardoor weten artsen niet welke medicijnen werken om de ziekte in het gareel te houden en de epilepsie de baas te blijven. "Toch is dit een heel klein bouwsteentje, waarmee wij de fundering leggen voor een betere behandeling", zegt Sjoukje Polet.

Momenteel wordt door het onderzoeksteam gekeken naar het effect dat medicijnen hebben op de klachten die onderzocht zijn bij de fruitvliegjes. Het geld voor het onderzoek moet komen van de Stichting Noordzeeziekte. Doel is dat op korte termijn duidelijk wordt welke medicijnen de klachten van de patiënten beter kunnen bestrijden.