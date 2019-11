Boeren polder Hegewarren onzeker over toekomst: "We willen duidelijkheid"

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens vraagt het onderzoek zorgvuldigheid. "Ook wat betreft de financiële uitwerking van verschillende scenario's, het sluiten van overeenkomsten en het in gesprek gaan met allerlei partijen, van bewoners en recreanten tot natuurorganisaties."

Boer zijn in de Hegewarren

In de Hegewarren wonen Joke Breembroek en haar zoon Anton Oosterhof. Antons grootouders zijn er als boer begonnen en Anton hoopt uiteindelijk de boerderij over te nemen. Dat is echter wel lastig, omdat het zo onzeker is wat er nu met het gebied gebeurt.

Joke Breembroek: "Dat is op dit moment heel vervelend, je weet niet wat je moet doen. Wij hebben besloten de knop om te zetten en door te gaan, dus een nieuwe stal, zonnepanelen en verduurzamen. We gaan volle kracht vooruit. De oude stal moet nodig vernieuwd worden, de offertes liggen er al en de bank wil er in meegaan."

"We willen graag duidelijkheid"

Toch ziet Joke ook wel in dat het anders kan lopen. "Ik denk dat wij als boeren al aan hebben gegeven dat we ook weggaan als de gemeenschap dat wil. We zien ook dat er veel opgaven liggen. Maar één ding, we willen graag duidelijkheid. En het liefst zo snel mogelijk."

Haar zoon Anton denkt er ook zo over: "We zijn niet achterlijk, we zien wel wat er gebeurt. Stikstof, veenweidevisie, het komt allemaal op ons bordje. Dat zijn we liever kwijt dan rijk." Maar duidelijkheid is er dus nog niet, of het voor de familie duurzaam doorgaan of verhuizen wordt.