Zoekactie op Noordzee: vermiste viskotter bij Texel mogelijk gelokaliseerd

Het vissersschip verstuurde donderdagochtend vroeg een automatisch noodsignaal. Dit signaal was afkomstig van een noodbaken dat in werking treedt, als het met water in aanraking komt, bijvoorbeeld als een schip zinkt. De kustwacht heeft geprobeerd contact te leggen met de bemanning, maar dat is niet gelukt.

De vermiste kotter is de UK-165 'Lummetje', die op garnalen vist. Er zijn twee mensen (41 en 27 jaar) aan boord en volgens de vereniging van kottervissers gaat het om ervaren vissers. Collega-vissers en boten van de kustwacht, de KNRM en de marine zoeken mee. Ook wordt er met sonarapparatuur onder water gezocht. Bovendien worden er helikopters ingezet. Vanuit de lucht werd een leeg reddingsvlot gezien.