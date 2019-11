Mauritsschool in Leeuwarden heeft de eerste 'Tiny Forest' van Fryslân

Met wethouder Van Gelder is de eerste boom geplant, het initiatief komt van IVN Natuureducatie. Directeur De Ruiter: "Er komen 530 bomen in de Tiny Forest." Maar ook struikjes en kleine planten. "We zijn de hele dag bezig met de kinderen om de bomen te planten. Er komen ook paden en er komt een buitenlokaal. Ik gun de kinderen meer dan een boek of internet om te leren. Ga eropuit, buiten les doet wat met het welzijn. Bewegend leren is goed voor de hersenontwikkeling."

Kinderen helpen

De directeur is erg trots op zijn Tiny Forests, want hij weet niet of er andere voorbeelden zijn van zo'n bosje op het eigen schoolplein. Bovendien gaan de kinderen ook meehelpen om het bos te onderhouden.