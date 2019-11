Wordt onze nationale vogel grutto ook vogel van het jaar?

Voor voorzitter Frans Kloosterman van het BFVW is het duidelijk dat de grutto de titel verdient, en niet alleen omdat het de 'koning van de weide' is. "De vogel broedt voor 85 procent in Nederland, maar twee derde daarvan is ook nog eens in Fryslân. Dus het dier is erg belangrijk voor ons. En natuurlijk zijn alle weidevogels dat, maar we hebben gewoon een heel grote verantwoordelijkheid voor deze vogel."

Volgens Kloosterman zou de titel een mooie stimulans zijn voor het voortbestaan van de vogel. Er zijn tot nu toe veel te weinig gruttokuikens bij gekomen en het aantal neemt ook steeds af. Dat heeft volgens onderzoekers te maken met het verlies aan goed leefgebied. "We moeten er gewoon niet aan denken dat hij er niet meer is. Hij hoort gewoon bij ons", zegt Kloosterman.

Katten

Woensdag kwam in het nieuws dat katten een grote bedreiging vormen voor dieren in de natuur en volgens Kloosterman is dat ook zo. Katten vermoorden alleen in Nederland elk jaar al zo'n 140 miljoen andere dieren, stellen onderzoekers. De BFVW doet dan ook de oproep om katten goed in de gaten te houden tijdens het broedseizoen. "Albert van der Ploeg (voorzitter van de Noardlike Fryske Wâlden en bestuurder bij de LTO; red.) heeft altijd zo'n mooie uitspraak: 'Kuikens in het land, de poes in de mand'."

Stemmen op de vogel van het jaar kan nog tot en met 1 december via de website van BNNVARA. Er kan worden gestemd op twaalf verschillende vogels.