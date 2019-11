Museum Belvédère viert 15-jarig bestaan met overzichtstentoonstelling

Een van de hoogtepunten van de afgelopen 15 jaar is volgens Steenbruggen de internationale tentoonstelling die het museum vorig jaar mocht maken over de Italiaanse kunstenaar Giorgio Morandi (1890-1964). Meer dan 27.000 mensen hebben de stillevens en landschappen van de schilder gezien en dat was een nieuw bezoekersrecord voor Belvédère.

Steenbruggen is ook trots op de manier waarop het museum is omgevormd van een instituut zonder collectie en verzamelbeleid naar de huidige collectie die zich onderscheidt van andere musea in het noorden van Nederland. Belvédère richt zich met name op moderne en eigentijdse kunst uit Fryslân en de rest van Noord-Nederland. Daarmee hebben ze zich geplaatst tussen de grote noordelijke instituten Fries Museum, Groninger Museum en Drents Museum.

"Daar hebben we de laatste jaren enorm veel aan gedaan in de vorm van tentoonstellingen en collectiebeleid", zegt Steenbruggen. "En wij zijn het enige museum in het Noorden wat permanent en specifiek aandacht richt aan het werk van Friese kunstenaars."

Tentoonstelling

Naast de lezing van Steenbruggen is er ook de tentoonstelling 'Van Thom tot nu', die tot en met 15 december is te zien. Het is een selectie van de afgelopen 15 jaar uit de vaste collectie. "Met heel veel werken die laten zien waar het museum vandaan komt, waar het nu staat en waar het verhoopt nog naar toe kan", legt Steenbruggen uit.

Het particuliere museum heeft het financieel moeilijk en hoopt dat er in de toekomst subsidie beschikbaar komt. Al langere tijd wordt daar over gesproken met de provincie en Steenbruggen is positief gestemd. "Wij zijn afhankelijk voor de toekomst van bijdragen van overheden. We gaan er vanuit dat wij straks meedraaien in de subsidiestromen."