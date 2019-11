Ander akkerbeheer moet patrijzen terug naar Zuidoost-Fryslân halen

De omgeving van Oosterwolde moet weer aantrekkelijk worden voor de patrijs. De vogel is op dit moment nog wel in Drenthe te vinden, maar niet meer in Fryslân. Sinds de jaren '70 is de populatie in Nederland met maar liefst 95 procent teruggelopen. Door de randen van akkers met een kruidenrijk mengsel in te zaaien, zouden de grens over moeten worden gelokt, terug naar Zuidoost-Fryslân.