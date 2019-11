Plannen Frysk Keunstnershûs: beeldhouwen, schilderen en schrijven tot de dood

De twee initiatiefnemers, Paul van Straelen en Steven Sterk, onderzoeken op dit moment of er genoeg behoefte is aan zou voorziening. Daarom hebben ze een stichting opgericht met als doel de bouw en inrichting van een woon-werk-zorgvoorziening te realiseren.

"Mensen die kunstenaar zijn, willen aan het werk blijven. Een schilder wil tot zijn dood schilderen, een schrijver wil tot azijn dood schrijven en een beeldhouwer wil tot zijn dood beeldhouwen. Maar daar moet ruimte voor zijn, dus er moet een atelier zijn," zegt Steven Sterk.

Fase van ideeën

Veel kunstenaars op leeftijd moeten met hun werk stoppen als ze naar een seniorenvoorziening verhuizen, en dit initiatief zou dit kunnen voorkomen. Concreet is er nog niets. Waar dit kunstenaarshuis moet komen, of het nieuwbouw of verbouw wordt en in welke vorm is nog niet bekend.

Sterk: "Het is een initiatief, dus mensen kunnen ook ideeën aandragen en commentaar leveren. Alles is mogelijk. Wie weet is er een gemeente die zegt: we hebben een prachtig gebouw en daar zou het mooi passen. Wij willen het open brengen en roepen mensen op om mee te denken."

Reacties welkom

Volgens Sterk moet alles van onderen af komen, dus wachten ze eerst op reacties. "Wij moeten nog eens inventariseren wat de vraag is, maar dat er behoefte is, daar zijn we zeker van." Een goed voorbeeld is het Rosa Spier Huis in Laren, waar al jaren zo'n voorziening is.