Maand celstraf voor bespugen medewerkster nachtopvang Zienn

Toen de Zienn-medewerkster met een collega probeerde een einde te maken aan de vechtpartij keerde de dader zich tegen haar. Hij duwde had weg en sloeg haar. Toen de vrouw hem bij de schouder pakte en meldde dat hij weg moest gaan, kreeg ze de volle laag. De kreeg speeksel in haar gezicht en mond. Ze noemde de actie "mensonterend en respectloos".

De rechter was het met haar eens. "Dit is een heel naar en akelig feit." Hij hield er bij het opleggen van de straf rekening mee dat de dakloze al een uitgebreid strafblad heeft. De straf is gelijk aan de eerdere eis van de officier van justitie.