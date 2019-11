Reactie onderzoek omroepen: minister Wiebes vindt mijnbouwbeleid degelijk

In een lange brief gaat de minister uitgebreid in op de regelgeving voor mijnbouw en vergunningen. "Mijnbouw is mogelijk zolang dit veilig en verantwoord kan," schrijft Wiebes.

'Milieu Effect Rapportages''

Volgens het onderzoek van de omroepen is er in meerdere gevallen van gaswinning niet een zogenoemde 'Milieu Effect Rapportage' (MER) gemaakt, terwijl dat eigenlijk wel moet. "In het verleden is dat ten onrechte een enkele keer niet gedaan. Er zijn echter ook situaties waarbij de gaswinning dateert van voor de inwerkingtreding van de MER-richtlijn. Daarom is in deze gevallen geen MER opgesteld."

Het onderzoek laat zien dat het vaker voorkomt dat bedrijven de plicht voor de rapportage proberen te omzeilen door een lagere productie op te geven. Als de vergunningen er dan komen en er gas gewonnen wordt, dan wordt de productie opgevoerd. Wiebes zegt echter: "Ik hanteer de lijn dat bij een eventuele productieverhoging alsnog een MER moet worden opgesteld. Totdat de vergunning is aangepast, mag een bedrijf niet meer produceren dan eerder is toegestaan."

Vergunningen en winningsplan

Minister Wiebes legt uit hoe het kan dat er soms meer gas uit de grond wordt gehaald dan eerder gezegd was, terwijl de productiecijfers niet stijgen. "Het winningsplan beschrijft de te verwachten productievolumes over een aantal jaren. De drempelwaarde voor de MER gaat uit van maximale productie per dag. Deze maximale dagproductie wordt vastgelegd in de omgevingsvergunning en niet in het winningsplan. Het winnen van meer gas leidt niet per definitie tot verhoging van de maximale dagproductie. In dat geval kan worden volstaan met een aanpassing van het winningsplan."