Storing brug Kornwerderzand zorgt voor oponthoud bij Afsluitdijk

Automobilisten die richting Noord-Holland willen, kunnen het beste door de polder rijden. De omleiding is aangegeven via Emmeloord, via de A7, A6 en A1.

Monteurs ter plaatse, auto's om en om over de brug

"Op dit moment wordt er een 2.0-systeem opgezet bij de zuidbrug aan de IJsselmeer-kant. Dat houdt in dat de twee banen normaal voor het verkeer één kant op zijn worden dan gebruikt om het verkeer ook naar de andere kant te leiden," geeft Buikema aan.

Zij weet niet hoe lang het nog kan duren. "Dat is een lastige vraag, de monteur is onderweg en we doen ons best om het zo snel mogelijk op te lossen. De oorzaak is nog niet bekend. Het scheepvaartverkeer is ook gestremd, schepen worden via berichtgeving op de hoogste gesteld hoe ze kunnen omvaren."