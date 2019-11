Leeuwarden heeft Nederlandse primeur met Fair Saturday

Fair Saturday moet het internationale antwoord worden op de wegwerpmaatschappij. Producten die bijdragen aan het geestelijk welzijn van de mens, moeten centraal komen te staan, vindt de organisatie. Het is daarmee de tegenhanger van Black Friday, dat juist symbool staat voor decadentie. Bij de jaarlijkse prijzenslag gaat het puur om het hebben en ligt de focus op de materie.

Fair Saturday wordt op diverse plaatsen in de wereld gehouden op zaterdag 30 november, de dag na Black Friday. In steden als Lissabon, Cardiff, Helsinki en Atlanta, en nu dus ook Leeuwarden, komen duizenden kunstenaars en culturele organisaties samen om zich in te zetten voor een socialere maatschappij. In samenwerking met LF2028 ligt bij de activiteiten in Leeuwarden het accent vooral op kunst en cultuur.

Op tien locaties in de binnenstad komen van donderdag tot en met zaterdag door kunstenaars beschilderde piano's te staan, die verkocht worden. De opbrengst gaat naar goede doelen. De organisatie nodigt iedereen uit om de piano's te bespelen. Zaterdagavond wordt het evenement afgesloten met een groot feest in schouwburg De Harmonie.

