Stichting De Noordzee: "Niet-geborgen containers zijn slecht nieuws"

"We weten wel dat het meester materiaal plastic is, en plastic vergaat nauwelijks of niet. De gevolgen voor de Noordzee en het Waddengebied zullen nog lang merkbaar zijn," denkt Ewout van Galen. Hij is programmaleider 'Schone Zee' bij Stichting De Noordzee, en hij heeft zich erg beziggehouden met acties om het afval van de ramp met de MSC Zoe weer op te ruimen.

"Wij doen reguliere monitoring op het strand een paar keer per jaar en we treffen nog steeds afval van de MSC Zoe aan. Ik was zelf een maand geleden op Terschelling en heb ook weer spul gevonden van de MSC Zoe. We doen geen grootscheepse opruimacties meer, maar we weten nooit wanneer het weer nodig is omdat er dus nog steeds een flink aantal containers op de zeebodem ligt," geeft hij aan. "In principe heeft de reder aangegeven dat men alles wil opruimen, wij blijven deze situatie volgen en hopen dat alles netjes wordt opgeruimd."

Weegt afval tegen brandstof op?

Volgens de minister is er veel brandstof nodig om de laatste containers op te zoeken. De vraag is of dat opweegt tegen de schade van het afval zelf: "Eén kilo plastic boven water halen kost ongeveer tweeënhalve liter diesel. Op zich verwelkomen wij een bepaalde analyse van proportionaliteit, maar het probleem is wel dat het een soort afweging suggereert: dat bijvoorbeeld de lithiumbatterijen die nog steeds niet gevonden zijn minder schadelijk zijn dan het verbranden van diesel. We vergelijken dus appels met peren," vindt Van Galen.

Desondanks zegt hij: "Ik denk dat het goed is dat je een afweging maakt voor het milieueffect: op een gegeven moment moet je stoppen. Maar vooralsnog denk ik dat er geen reden is om te stoppen en dat er een veel betere analyse gemaakt kan worden."

Granulaatgribus

Men heeft nog altijd veel last van kleine plastic korrels op en bij de eilanden. "Dat is granulaat, kleine plastic korrels die een grondstof zijn voor veel plastic producten. Daarvan is veel in de Noordzee en in het Waddengebied terechtgekomen, dat is gewoon verschrikkelijk. De eilanden zijn ermee bezaaid, het is moeilijk op te ruimen omdat het zo klein is, het wordt door dieren voor voedsel aangezien en krijgen zo plastic in hun maag. Dus dat granulaat is een groot probleem," geeft Van Galen aan.