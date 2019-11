Marjan Dol nieuwe directeur Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Dol begint op 15 januari met haar nieuwe baan. Ze heeft er veel zin in. "Veranderen, vernieuwen en verbinden, zonder uit het oog te verliezen waar je vandaan komt en waar je staat", zegt ze. "Als noorderling wil ik bijdragen aan een sterker Noord-Nederland."

Eerder werkte Dol bij de gemeente Groningen en was ze verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het dienstcentrum van de politiekorpsen van Fryslân, Groningen en Drenthe.

Arno Brok, commissaris van de Koning in Fryslân en voorzitter van Samenwerkingsverband Noord-Nederland over de komst van Dol: "Met de komst van Marjan Dol hebben we een directeur die een verbindende rol kan spelen in een verdere noordelijke samenwerking."