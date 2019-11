Taxivervoer in Harlingen voortaan voor schoolkinderen tot 12 jaar

Tot nu toe konden kinderen ouder dan 9 jaar wel een vergoeding krijgen voor het reizen met het openbaar vervoer, maar ze konden niet met de taxi op kosten van de gemeente. Alleen als het niet anders kon, vanwege sociale of medische redenen, konden oudere kinderen aanspraak maken op taxivervoer.

Wethouder Hein Kuiken van Harlingen is blij met het versoepelen van de regeling. "In de praktijk zijn leerlingen van 10 à 11 jaar vaak nog niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Door deze kinderen nu ook taxivervoer aan te bieden, creëren we ongetwijfeld meer rust in deze gezinnen."

Geen eigen bijdrage

De gemeente vraagt ook geen eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert dat wel. Kuiken: "Ouders kiezen er niet voor dat hun kind naar het speciaal onderwijs gaat, dat is vaak een onderwijskundige noodzaak. Het presenteren van een rekening hiervoor lijkt ons niet juist."

De nieuwe leeftijdsgrens gaat in op 1 januari 2020. Er zijn ongeveer 100 kinderen in Harlingen die gebruikmaken van het taxivervoer.