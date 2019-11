Harlinger van 2,10 meter blij met lengte: "Ik zou niet een centimeter korter willen zijn"

Balt is gewend om lang te zijn, maar anderen vinden het vaak bijzonder. "Ik zie wel heel vaak mensen die me nakijken. Ik ben lang en niet heel breed, dus ik lijk ook echt heel lang." Er zitten nadelen aan, maar ook voordelen. "Het is vooral lastig als je bijvoorbeeld kleding zoekt of een plekje in het vliegtuig, maar voor de rest is het alleen maar leuk. Je hebt altijd vrij zicht, dus je ziet alles. Je kunt overal bij. De reacties van kinderen zijn altijd wel heel erg grappig."

Dat is echter niet altijd zo geweest, zegt Balt. "Je weet hoe kinderen onder elkaar zijn. Ik was lang en mager, dan ben je al snel een gewild object voor pesterijtjes." Destijds heeft hij er wel veel last van gehad, maar nu niet meer. "Nu kan ik er alleen nog maar om lachen."

Niet een centimeter korter

Balts vrouw heeft een 'gewone' lengte van 1,69 meter en daarom is niet alles in huis aangepast op zijn lengte. "Dan moet zij overal op krukjes staan en dat zou ook wel een beetje sneu zijn." Ze hebben wel een langer bed. "Voor mijn vrouw ideaal, want ze heeft alle ruimte." En na een zoektocht heeft hij ook een auto en een fiets gevonden die bij zijn lengte passen.

Om goed passende kleding te vinden, valt niet altijd mee. "Ik heb natuurlijk een heel lang lijf, maar niet heel breed. Als ik een XXL trui koop, dan is dat al snel een tent. Je moet er echt naar op zoek." Voor Balt geen reden om ontevreden te zijn met zijn bovengemiddelde lengte. "Nou, 5 of 10 cm korter zou voor kleding kopen wel iets idealer zijn, maar voor de rest zou ik echt niet een centimeter kleiner willen zijn."