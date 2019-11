Zoektocht naar jongetje dat in 1945 in Sint Annaparochie op de foto kwam

Toen Sint Annaparochie op 17 april 1945 werd bevrijd van de Duitse overheersing, is er tussen de grote mensen een klein jongetje op de foto gezet in het dorp. Omrop Fryslân is op zoek naar wie het mannetje op de foto is. Hij lijkt niet in de gaten te hebben wat er zich om hem heen allemaal afspeelt, maar zijn gelaatsuitdrukking zegt genoeg. De foto maakt deel uit van het landelijke project 'WOII in foto's' om een beeld van de Tweede Wereldoorlog in 100 foto's te tonen.