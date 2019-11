Nog drie kanshebbers voor Piter Jellesprijs voor de Letteren

Eerder was er een lijst met nog elf kans hebber en daarvan zijn naar jury-overleg nu dus nog drie van over. Kampen debuteerde in 2010 met de bundel 'Fan glês it brekken' en in 2017 publiceerde zij 'Ynbyld'. Poetic Potatoes is een dichterlijk verslag van het project van Culturele Hoofdstad, waar poëzie en de aardappel elkaar tegenkomen. Regnerus beschreef in 'Nachtschrijver' haar ontmoeting met de Friese dichter Friese dichter Tsjêbbe Hettinga.

De winnaar van de Piter Jellesprijs voor de Letteren krijgt een oorkonde en een bedrag van 2.500 euro. Eerdere winnaars waren Nyk de Vries (2016), Aggie van der Meer (2011) en Nynke Laverman (2011). De jury bestaat deze keer uit Goffe Jensma (hoogleraar Friese taal- en letterkunde), Kirsten van Santen (journaliste) en Coen Peppelenbos (schrijver, recensent en docent NHL Stenden).