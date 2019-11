VIDEO: 75 jaar Sinterklaassprookjes

Sinterklaassprookjes zijn al jaren onderdeel van de Sinterklaasperiode voor schoolkinderen. In zowel Drachten als Heerenveen wordt het Sinterklaassprookje voor de 75e keer gehouden. De uitvoering van sprookjes was ooit een idee van juffen en meesters. "Want na de oorlog was het tijd voor vermaak," vertelt voorzitter Otto Hoekstra van SprookjeHeerenveen. De sprookjes worden 75 jaar later nog altijd mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers.