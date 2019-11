Kunstroute Open Stal uit Oldeberkoop wint Henk Aalderink-prijs

Oldeberkoop is met de prijs de mooiste "Parel van het Platteland". De jury selecteerde twintig parels uit de inzendingen. Op basis van deze selectie ontwikkelde de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten, een routekaart en een boekje 'Parels van het Platteland'. De Henk Aalderink-prijs is in het leven geroepen om aan heel Nederland te laten zien dat het platteland bruist van de energie.

"Ons platteland is prachtig en vooral door de mensen die er wonen. Het grote zelforganiserend vermogen, het gebruikmaken van ieders talenten, dát maakt dorpen vitaal. Oldeberkoop is daar met haar Kunstroute Open Stal een heel sprekend voorbeeld van", zegt Ellen van Selm, voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland.