Omrop Fryslân-serie over praktijkonderwijs: spiegel van onze maatschappij

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat leerlingen van het praktijkonderwijs die met hun eerste baan beginnen, ook komend jaar op begeleiding kunnen rekenen. De regering heeft daar geld voor vrijgemaakt. In Fryslân gaan zo'n 1.500 kinderen naar het praktijkonderwijs. Zij kunnen het VMBO-diploma niet halen omdat ze moeite hebben met leren. Veel kinderen op het praktijkonderwijs hebben last van een laag zelfbeeld.

Onterechte stempel

De gesprekken maakten ook op de opnameploeg veel indruk, vertelt presentator Raynaud Ritsma: "Wat ik erg lastig vond om te kijken is dat deze kinderen wel heel graag vooruit willen, maar omdat ze zo vaak te horen krijgen dat ze niets kunnen, hebben ze het gevoel dat het ook echt zo is. Er wordt een stempel op die kinderen gedrukt, maar die stempel is onterecht. Neem de moeite om te zien naar 'Ik bin PRO,' want ik ben ervan overtuigd dat je op een hele mooie andere manier naar het praktijkonderwijs zult zien."

In 'Ik bin PRO' wordt het verhaal geschetst van het stigma waar de kinderen last van hebben. Een verhaal dat ook als spiegel dient voor ons onderwijssysteem en de prestatiemaatschappij waar we in leven. PRO Dokkum, De Diken in Sneek en Sevenwolden Compagnie in Heerenveen staan centraal in dit nieuwe programma van Omrop Fryslân. Directeur Peter de Jong van de Compagnie: "De kijker krijgt een uniek beeld van de ontwikkeling, worstelingen en successen van de leerlingen. 'Ik bin PRO' is een programma om trots op te zijn."