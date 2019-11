HEA! Met een oude schoolbus door Amerika

Hij valt meteen op als je hem ziet rijden: de groen-gele schoolbus van Henk en Elly Wielink uit Ureterp. Hij maakt nu nog tochtjes door Fryslân, maar over een aantal maanden mogen de mensen in Amerika ervan genieten. En dat is extra bijzonder, omdat de bus zijn wortels heeft in Texas. Henk en Elly willen onderweg hun eigen energie opwekken en ook eten zoeken in de natuur.