Minister: kwart van de lading van MSC Zoe is nog niet gevonden

Voor het zoeken is veel brandstof nodig en de kosten van het bergen zijn waarschijnlijk 35 miljoen euro. Die schade wordt betaald door MSC. In totaal staat er nog 1,93 miljoen euro aan claims open. Anderhalf miljoen daarvan is van Rijkspartijen en 109.000 euro van de vijf Waddeneiland-gemeenten.

MSC heeft in september een aanbod gedaan om op korte termijn de rest van de claims te betalen. Daarbij stelde de reder wel als voorwaarde dat er geen nieuwe claims zouden komen. Dat aanbod hebben de Waddeneilanden afgewezen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aangeboden om het bedrag dat nog open stond (109.000) voor te schieten. Uiteindelijk vindt de minister wel dat MSC de schade zelf zelf moet vergoeden. Als MSC niet met een goed aanbod komt, onderneemt Van Nieuwenhuizen juridische stappen.

2,42 miljoen kilo opgeruimd

De containers hadden een totaalgewicht van 3,26 miljoen kilo. Daarvan is 2,42 miljoen kilo uit de zee gevist of van de stranden gehaald. Natuurlijk hebben jutters ook veel spullen gepakt, dat is niet in de berekeningen meegenomen.