Leeuwarder school komt in actie tegen uitzetting Oekraïense leerlinge Yaroslava

Yaroslava woont nu in het azc in St.-Annaparochie, maar komt van oorsprong uit De Krim. Dat is Oekraïens grondgebied dat in 2014 ingelijfd werd door Rusland. Oekraïne wordt nu gezien als een veilig land, maar Yaroslava vindt het vreselijk om terug te moeten. "Het is eigenlijk heel eng voor ons om teruggestuurd te worden naar Oekraïne. We hebben geen Oekraïens paspoort, dat werd afgepakt door de Russen. Daardoor moesten we vluchten en zijn we hier in Nederland. We hebben helemaal geen paspoort en dan ben je daar illegaal."

Brieven en handtekeningen

De schoolleiding van het Beyers Naudé staat achter de actie van de leerlingen. Ze hebben brieven geschreven tegen de uitzetting en een handtekeningenactie op touw gezet. Rector Bernadette Pelgrum vindt dat Yaroslava een talent is en door Nederland gekoesterd moet worden. Ze zit nu anderhalf jaar op het gymnasium en doet het ontzettend goed, zegt Pelgrum. "Ze is heel betrokken en heeft al hele mooie plannen voor de toekomst, die ze eigenlijk alleen maar in Nederland kan verwezenlijken. Vandaar dat we vinden dat ze hier moet blijven. Ze is zo geïntegreerd, spreekt goed Nederlands en zelfs Fries verstaat ze al."