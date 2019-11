Fries Verzetsmuseum drie weken dicht vanwege herinrichting

Zo wordt een aantal objecten gewisseld en komen de teksten van de tentoonstellingen in vier talen beschikbaar. De laatste zaal van het museum komt in het teken van de hedendaagse vrijheid te staan. Daarmee is het museum voor volgend jaar voorbereid op het jaar van 75 jaar vrijheid.

De aanpassingen moeten voor het begin van de kerstvakantie klaar zijn. Het Fries Museum, waar het Verzetsmuseum onderdeel van uitmaakt, blijft de komende periode wel gewoon open.