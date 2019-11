Problemen bij CBR houden aan: Thom wacht al maanden op zijn medische test

Die moeten een medische keuring hebben, maar ook daar zijn de wachttijden erg lang. Christine Jansen haar zoon Thom uit Franeker is een van de mensen die lang wacht. Zij vertelde daar al eens eerder over, maar inmiddels wacht Thom nog steeds.

Medische aantekening

Thom's linkerarm is korter dan zijn rechter en daarom moet hij een medische aantekening hebben op zijn rijbewijs. Vanwege zijn lichamelijke beperking moet een instructeur van het CBR kijken of hij bekwaam genoeg is om te rijden.

"Thom heeft drie weken geleden samen met de huisarts een gezondheidsverklaring ingevuld en meteen opgestuurd naar het CBR", vertelt Jansen. "Hij is enorm gefrustreerd. Hij had de hoop dat hij na het invullen met de huisarts op korte termijn bericht zou krijgen."

"Straks bijna een jaar verder"

Dat gebeurde echter niet. Daarop heeft Thomas contact gezocht met het CBR. Daar kreeg hij te horen dat hij nog eens weken en weken moet wachten op zijn test. "We zijn straks bijna een jaar verder. Hij is teleurgesteld omdat hij nu weer moet wachten en vooral het gebrek aan communicatie van het CBR stelt ons teleur."