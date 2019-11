Willem Smink voorgedragen als voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij is blij met de aanstaande benoeming van Smink. "Willem Smink beschikt over grote bestuurlijke ervaring in het Noorden. Hij heeft ook affiniteit met onderzoek, zoals blijkt uit zijn vorige functies."

Smink is sinds januari 2018 interim-bestuurder van de Fryske Akademy. Recentelijk werd Linze Schaap al benoemd als nieuwe directeur van de Noordelijke Rekenkamer.