Drie mannen in Apeldoorn opgepakt voor inbraak in Surhuizum

Ze worden verdacht van een inbraak in een woning aan het Sud in Surhuizum. De bewoners van dat huis kwamen vorige week woensdag thuis en zagen dat er was ingebroken. Op camerabeelden waren de verdachten te zien en enkele dagen later werden twee van hen in Apeldoorn aangehouden.

Afgelopen maandag werd ook de derde man aangehouden op een vakantiepark in de omgeving van Apeldoorn.

Voorarrest verlengd

Het drietal is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van twee verdachten, de 30-jarige en de 33-jarige man, werd het voorarrest verlengd. De derde persoon mocht naar huis, maar is nog wel altijd verdachte.

Wat de inbrekers precies hebben meegenomen uit de woning in Surhuizum is niet bekend.