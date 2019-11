Nieuwe wachtruimte op station Heerenveen met gratis watertappunt

De locatie van de nieuwe wachtruimte stond al een tijdje leeg. De stationsmanager van Heerenveen wilde daar graag wat mee doen en dat idee werd opgepakt door de organisaties.

"Het is een ruimte geworden met banken, stoelen en tafels in leuke kleurtjes", vertelt Leonie Bosselaar van de NS. "Het is helemaal geverfd van binnen. De wachtruimte is daarnaast verwarmd en er hangen reisinformatieschermen."

Positieve reacties

Het station stond onder reizigers bekend als plek waar het wachten nogal koud kon zijn. Dat is nu verleden tijd. "De wachtruimte is nu al vanaf september in gebruik en we krijgen een hoop positieve reacties."