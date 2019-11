Friezen steken met kop en schouders boven de rest van Nederland uit

Limburgers en Brabanders zijn de kleinste mensen van Nederland. Een gemiddelde Friese man is 3,5 centimeter groter dan een Limburgse man. Ook in Noord- en Zuid-Holland zijn de inwoners aan de kleine kant. Dit komt onder andere door het grotere aandeel van mensen met een migratieachtergrond dat daar woont. Maar, zelfs als deze mensen buiten beschouwing worden gelaten, blijven Limburgers en Brabanders de kleinste mensen van ons land.

Blijven groeien

Nederlanders blijven maar groter worden. Tussen 1981 en 2018 is de Nederlandse man bijna vier centimeter langer geworden en de vrouw 1,5 centimeter. Een kwart van de Nederlandse mannen is tussen de 1,78 en 1,82 meter lang, dit is de grootste 'lengtegroep' onder mannen. Bij de vrouwen heeft de grootste groep vanzelfsprekend een kortere lengte; ruim 27 procent van de Nederlandse vrouwen is tussen de 1,68 en 1,72 meter.

In onderstaande diagrammen is te zien hoeveel procent van de Nederlanders jouw lengte hebben.