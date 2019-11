Plannen om Nij Ylostins te verbouwen, maar angst over opstelling gemeente

Joute de Graaf is oud-architect en vindt dat het gebouw ook een monument moet worden. Met name de manier waarop het in de jaren zeventig gebouwd is spreekt zich aan. Het is economisch ook rendabel om het te verbouwen, zegt hij.

Veel ergernis onder bewoners

Reinder Hoomans zijn oude moeder woont in het complex. Volgens haar is er veel ergernis onder de bewoners over hun woontoekomst.

Verantwoordelijk wethouder Erik Faber heeft nog geen standpunt ingenomen over het advies van Hûs en Hiem, zegt de gemeente. "Het is nu eerst aan de ambtelijke organisatie om een reactie op dit advies voor te bereiden. Daar is nu het wachten op."