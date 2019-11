Bibliotheek Bolsward verhuist: 25.000 boeken naar de andere kant van de straat

Er is één probleem: de bibliotheek komt uiteindelijk in het stadhuis van Bolsward, maar dat kan nu nog niet. "Dat loopt allemaal wat vertraging op. Het is geen kleinigheid om het gebouw klaar te maken. Want niet alleen de bibliotheek moet erin, maar ook de musea en de gemeente", zegt Els van Wier.

Bonte knaagkever zorgt voor meer problemen

En nu zijn er ook nog problemen met de toren van het stadhuis, die schade opgelopen heeft door de bonte knaagkever. De restauratie van de toren kan wel een jaar duren, waardoor de vertraging voor de bibliotheek alleen maar oploopt. "We rekenen nu op nog anderhalf jaar."

Die vertraging kan er nog wel bij, want de verhuisplannen zijn ook al oud. "Er wordt al heel lang over gepraat, al zeker 20 jaar", zegt Els van Wier. Haar collega Tiny Kleiker is blij dat het er eindelijk aan zit te komen. "Ik werk hier al bijna 25 jaar. Het is geweldig dat het eindelijk zo ver is, ik verheug me er erg op."

Tijdelijke locatie

Een deel van het werk is al gedaan. "We weten al precies waar de boeken straks terechtkomen. Maar ze moeten nog wel ingepakt worden in plastic. Dan worden ze allemaal naar de overkant gebracht, ook de tafels en de stoelen. Het uitpakken is ook een hele klus. Maandag moet alles er weer pico bello bijstaan." Dan dus in de tijdelijke locatie, het oude Rabobankgebouw.