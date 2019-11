130.000 euro voor nieuw bezoekerscentrum terp Hegebeintum

De eerste tekeningen voor het bezoekerscentrum zijn al gemaakt, al waren er wel wat zorgen bij de omwonenden, vertelt voorzitter van de stichting Rits van der Ploeg. "De eerste tekening vond het dorp niet zo lekker. Wij hebben nu aan de wensen van de dorpelingen voldaan door op dezelfde plek te bouwen. Morgen begint de architect met de technische details. Daarbij houden we rekening met de wensen van de Hegebeintumers, onszelf en ook onze vrijwilligers."

In de periode dat er geen bezoekerscentrum bij de terp is, rekent de stichting op hulp van het dorp. "Er is een prachtig lokaaltje, misschien dat wij dat voor een periode van een paar maanden kunnen huren. Vanuit daar zouden we bezoekers kunnen ontvangen. Mocht dat niet lukken moeten we wat anders zoeken, misschien in de vorm van een container."

Fondsen

De totale kosten van het nieuwe centrum liggen rond de miljoen. De helft daarvan komt van het Waddenfonds en uit verschillende andere fondsen is nog 100 duizend euro opgehaald Daarnaast hoopt de stichting op geld van de gemeente, vertelt Van der Ploeg. "Dat geld kan gebruikt worden voor de omgeving, want wij vinden dat als er een nieuw centrum komt ook de bestrating en de verlichting aangepakt moeten worden."

Naar verwachting kan de schep in begin 2020 de grond in.