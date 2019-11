Sonja kocht een kopje voor 1 euro en veilde het voor bijna 3.000 euro

Sijbesma kwam het kopje anderhalf jaar geleden dus tegen op een rommelmarkt. "Wat het was wist ik niet, maar ik vond dat het een mooie kleur had en een aparte vorm. Het kostte maar een euro, dus ik zei: verkocht!"

Genoeg rommel

Het had niet veel gescheeld of ze hadden het kopje nooit gehad. "Mijn man zei dat we al genoeg rommel hadden. Maar dat zegt hij nu niet weer. Ik had al gezien dat het van zilver was. Op het internet kwam ik erachter dat het een Russische theeglashouder was. Daar zit een lang oor aan."

Online zag Sijbesma ook dat zulke dingen geveild werden. "En ik schrok van de prijzen. Dus ik heb ook actie ondernomen en zo kwam ik in contact met veilinghuis Christie's. In Londen zat ook een expert op gebied van Russisch zilver en die was enthousiast." Nog dezelfde dag kreeg Sijbesma een telefoontje dat ze het in Londen wilden veilen.

Spannende veiling

"In augustus hebben we het naar Amsterdam gebracht en nu hebben ze het in Londen geveild. Dat was enorm spannend. Er stonden meer van dat soort objecten. En dan zie je de prijzen. Sommige dingen gingen wel weg, anderen niet. Heel spannend." Uiteindelijk heeft het kopje zo'n 2.400 pond opgeleverd, wat neerkomt op 2.800 euro.

En nu maar vaker spullen op de rommelmarkt kopen? "Wij zitten wel eens vaker om ons heen te kijken. Maar dat is een kans van één op honderd. Dit is gewoon een hartstikke mooi verhaal."