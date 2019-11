Ook in Fryslân geldt: oppassen voor China

Afhankelijk

De Wijk waarschuwt echter voor gevaren bij handel met het land. "Je wordt steeds meer afhankelijk van China en moet doen wat gezegd wordt. De vraag is of veel bedrijven daar op zitten te wachten." Vooral bedrijven met een vestiging in China lopen gevaar.

"Daar ga je nu een situatie krijgen dat volgend jaar een zogenaamd 'corporate social credit' systeem wordt geïntroduceerd, eigenlijk een systeem om te zorgen dat de bedrijven doen wat de overheid wil en waarbij bedrijven in zekere zin een verlengstuk worden van de politieke macht."