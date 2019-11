Zes projecten krijgen geld om eenzaamheid te bestrijden

Leeuwarden is een van de gemeenten die geld krijgt van het ministerie van Volksgezondheid tegen eenzaamheid. "Eenzaamheid kun je op een andere manier bestrijden dan alleen met beleid", zegt LF2028-kwartiermaker Sjoerd Bootsma. "Dus hebben we voorgesteld om kunstenaars en cultuurmakers met ideeën en projecten te laten komen."

Er waren 29 projecten die zich ingeschreven hadden, daarvan zijn er nu zes uitgekozen die een deel van het beschikbare geld krijgen. Die winnaars worden in een talkshow op Fair Saturday bekendgemaakt. Drie projecten krijgen 12.000 euro. De rest wordt verdeeld over de drie andere projecten.

Mooi en betekenis

Bootsma kan dus nog niet zeggen welke projecten gewonnen hebben, maar wel dat het genoeg nieuwsgierigheid op heeft geleverd. "Je ziet dat veel kunstenaars begaan zijn met onderwerpen zoals eenzaamheid. Ze maken niet alleen iets moois, maar ook met betekenis. Je krijgt projecten die niet per se over eenzaamheid gaan, maar over bijvoorbeeld liefde of buren. Als je wilt dat mensen hun deur uit gaan met een ander, moet je dat met aansprekende projecten doen."