Verdachten eerder opgespoord door politie met eigen Drachtster lab

Verdachten in Noord-Nederland worden eerder opgespoord omdat in het Drachtster lab sinds een jaar drugs en DNA onderzocht kunnen worden. Het laboratorium zit in het politiebureau waar ook de meldkamer gevestigd is. Het bestaat uit twee ruimtes. In de ene ruimte worden bijna alle dagen drugs binnengebracht om verder onderzocht te worden.

Laborant Daniel Takken heeft al acht jaar ervaring en ziet snel om welke drugs het gaat. "Soms kom je nog wel verrassingen tegen. Stoffen die nog niet op de drugslijst staan, maar toch dezelfde werking hebben. Criminelen zijn tegenwoordig erg inventief."