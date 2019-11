Provinciebestuur: 145 miljoen voor cultuur, taal en erfgoed

Poepjes wil ook dat er meer gedaan wordt aan Friese en meertalige poëzie. Dat past volgens haar bij het feit dat Leeuwarden de titel City of Literature heeft gekregen. "We zijn naar een hoger plan gegaan in Fryslân", zegt Poepjes. "Dat is goed voor het beeld dat mensen buiten Fryslân van ons hebben, maar ook voor onze eigen inwoners. We kunnen hier heel wat. Dat wisten we al, maar we hebben er nu wat meer ervaring in gekregen."

Genieten in meer opzichten

Wanneer is de gedeputeerde tevreden? "Als nog meer mensen van kunst kunnen genieten in verschillende opzichten: muziek, kunst, toneel, dans, theater, festivals. Dat mensen zich er goed bij voelen."

Provinciale Staten moeten nog een definitief besluit nemen over de cultuurnota. Ze behandelen de nota op 22 januari volgend jaar.