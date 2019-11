Eerste tiny forest van Fryslân komt bij Leeuwarder school

De tiny forests zijn een initiatief van IVN Natuureducatie. De kleine bossen zorgen voor verkoeling, meer biodiversiteit en wateropvang bij veel regenval.

Zelf naam bedenken

Leerlingen van de school mogen de bomen en struiken planten. Er komen 26 verschillende soorten. De leerlingen bedenken ook een officiële naam voor de tiny forest. De kinderen van groep 6 moeten het bosje onderhouden.

Er komt ook een lokaal bij de tiny forest. Daar krijgen de kinderen les over planten en dieren, maar ook gewoon rekenen en taal.

Nog twee

Er komen in totaal drie tiny forests in Leeuwarden. De gemeente heeft nog niet bepaald waar de andere twee moeten komen. Het plan is om ze vooral bij scholen te planten.