Sander Arends doet als eerste Fries ooit mee aan Australian Open

Arends heeft zich geplaatst voor de Australian Open door zijn positie op de wereldranglijst. Daarop staat hij 68e, en dat is genoeg om mee te doen. Hij speelt in Melbourne niet met zijn vaste dubbelpartner David Pel. Pel is de nummer 89 van de wereld, en daarmee komt hij het toernooi niet binnen

Toernooischema in Australië

De Taiwanees Cheng-Peng Hsieh, de nummer 72 van de wereld, staat wel hoog genoeg. In 2017 speelde Arends ook met een Taiwanees toen hij zijn debuut maakte op Wimbledon, te weten Hsien-Yin Peng.

Op oudjaarsdag pakt Arends het vliegtuig naar Australië. In de voorbereiding op de Australian Open speelt hij daar, samen met Hsieh, challengertoernooien in Canberra en Bendigo. In de week na de Australian Open proberen ze mee te doen aan het ATP-toernooi van Pune in India. Na Pune komt Arends weer naar Nederland. Daar hoopt hij het World Tennis Tournament in Rotterdam te spelen. Dat zou dan weer samen met David Pel zijn.