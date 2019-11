Huisartsen luiden de noodklok: kwetsbare patiënten tussen wal en schip

"Het zijn de meest kwetsbare groepen, mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen", vertelt Bart Maats. Hij is voorzitter van de huisartsenvereniging in Fryslân en werkt in Gorredijk. "Wij zien dat deze mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben."

Doorverwijzing mislukt

Het kost vaak veel moeite om mensen door te verwijzen naar specialisten. Soms lukt dat helemaal niet. Gemiddeld gebeurt dat een huisarts bij zes patiënten per week. Patiënten zitten dan maanden zonder goede zorg.

"De mensen die de grootste behoefte aan zorg hebben, komen als laatste aan de beurt", zegt Maats. Een oplossing bedenken is nog niet zo eenvoudig, maar er wordt wel gewerkt aan de problemen.

Samenwerking verbeteren

"Wat wij hier in Fryslân kunnen doen, is met elkaar een oplossing bedenken. We kunnen bijvoorbeeld proberen om mensen met verward gedrag op de juiste plek te krijgen. De samenwerking verbeteren, zodat mensen hier niet tussen wal en schip vallen."