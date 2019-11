Opsterland wil doorgaan met bestrijding eikenprocessierups

De verwachting is dat er in 2020 weer meer eikenprocessierupsen zullen zijn. Opsterland gaat uit van een verdubbeling. Als eigen medewerkers de bestrijding doen kan er veel sneller gereageerd worden op een melding. Bovendien is het goedkoper omdat de medewerker het mee kan nemen in zijn reguliere werk.

De haartjes van de eikenprocessierups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, rode bultjes en in sommige gevallen oogklachten. Uit dat oogpunt is besloten om de bestrijding in eerste instantie in te zetten rondom scholen, recreatiegebieden en sportvelden.

Kaart maken

Opsterland wil een kaart maken waar die gebieden op aangegeven staan. Verder wil de gemeente halverwege juni al beginnen met de bestrijding en moeten de nesten van bovenaf opgezogen worden. Dat geeft de beste resultaten.

Naast de bestrijding vindt de gemeente het ook belangrijk om in te zetten op preventie en om de natuurlijke vijand van de rups te stimuleren. Er komen experimenten met nestkastjes voor koolmezen en er wordt samengewerkt met natuurverenigingen en inwoners.