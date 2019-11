Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) betaalt wachtgeld terug

Ze ging in loon achteruit toen ze haar wethouderschap in Leeuwarden verruilde voor een zetel in de Tweede Kamer. Diks zegt zelf dat ze een bepaald uitgavepatroon had. Omdat ze plotseling in de Kamer kwam op grond van voorkeurstemmen, kon ze haar daar niet op voorbereiden dat ze er in inkomen op achteruit ging.

Opschudding

Na berichtgeving van de Volkskrant ontstond in de Kamerfractie van GroenLinks opschudding over het wachtgeld van Diks. "De fractie wist het niet en had het wel willen weten", laat de fractie weten. In overleg met de fractie heeft Diks de regeling daarom stop laten zetten. Ook zal ze het wachtgeld terugbetalen.