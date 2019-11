De Russische punkband Pussy Riot in actie bij IepenUP Live

Zondag gaf de groep een concert in Zalen Schaaf in Leeuwarden, maandag kwamen de leden met een motivatie van hun acties op het podium van Iepen Up Live. Manager en producent Alexander Cheparakhin vertelde in het kader daarvan over de actie tijdens de WK-finale in Moskou. Terwijl president Poetin op de tribune zat, stormden vier leden van Pussy Riot in politiekleding het voetbalveld op en wisten de wedstrijd voor een minuut stil te leggen. Omdat geen geweld was gebruikt kregen de actievoerders maar veertien dagen cel. Toen ze vrijkwamen, werden ze echter meteen wee gearresteerde omdat president Poetin zich beledigd voelde.

In opstand

Mensen hebben dus altijd de plicht om in opstand te komen tegen onrecht, zegt muzikante Maria Alyokhina tegen een bomvolle zaal in Neushoorncafé Backstage. "Zelfs al is daar geweld voor nodig." Maria (Marsja) laat zich daarbij door niets tegenhouden. Ook al werd ze veroordeeld tot opsluiting in een strafkamp. Een harde en zware tijd, volgens Maria, maar het heeft haar ook rijker gemaakt. Ze heeft daar mensen ontmoet die ze anders niet was tegengekomen.